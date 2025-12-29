Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29.12.2025 08:47

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 218 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

Türkiye’deki 218 OSB için 2026’da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye Resmi Gazete

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Şehadet: Ömrün İslam’a şahitliği

Şehadet: Ömrün İslam’a şahitliği

İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

Sahib-i Tarih: Muhyi-yi Gülşeni

Sahib-i Tarih: Muhyi-yi Gülşeni

Yeni bir dünyanın eşiğinde ya da 2026: Yol ayrımındaki dünya

Yeni bir dünyanın eşiğinde ya da 2026: Yol ayrımındaki dünya

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

>