Suriye'de iki sıfır atılan banknotlar tedavüle giriyor

Yayınlanma Tarihi: 29.12.2025 08:47

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların tedavüle girdiğini duyurdu.

Husri, başkent Şam'daki Merkez Bankası binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni banknotların tedavüle girmesinin salt şekli bir adım olmadığını söyleyen Husri, bunun, ulusal kurumlara güveni pekiştirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı hedefleyen kapsamlı bir stratejinin temel aşaması olduğunu ifade etti.

Husri, "Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek. Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacak. Gerek görülmesi halinde süre uzatılabilecek. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak." dedi.

Gelecek yıldan itibaren tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını kaydeden Husri, kamu ve özel sektörün bu dönüşüme uyma zorunluluğu bulunduğunu, döviz kurları için resmi bültenlerin ise her iki para ile de yayımlanacağını belirtti.

Merkez Bankası Suriye Suriye Merkez Bankası Şam

