Merkez Bankasının 2026 yılı takvimi açıklandı

Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

22 Ocak 202629 Ocak 202612 Şubat 202612 Mart 202618 Mart 202622 Nisan 202630 Nisan 202614 Mayıs 202622 Mayıs 202611 Haziran 202618 Haziran 202623 Temmuz 202630 Temmuz 202613 Ağustos 202610 Eylül 202617 Eylül 202622 Ekim 202630 Ekim 202612 Kasım 202627 Kasım 202610 Aralık 202617 Aralık 202621 Ocak 202728 Ocak 202711 Şubat 202718 Mart 202725 Mart 202722 Nisan 202729 Nisan 202713 Mayıs 202728 Mayıs 202710 Haziran 202717 Haziran 2027

