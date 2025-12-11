Finans dünyası 5. Finansın Geleceği Zirvesi’nde buluşuyor

Turkuvaz Medya tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye finans dünyasının liderlerini ve karar vericilerini bir araya getiren 5. Finansın Geleceği Zirvesi ile 13. Para Sohbetleri, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta, katılım finansı, kalkınma finansmanı ve bankacılık dışı finans alanlarında sektörün geleceğini belirleyen isimleri aynı çatı altında buluşturacak olan zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun da katılacak.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek 13. Para Sohbetleri bölümünde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finans dünyasına yönelik değerlendirmelerini paylaşacak. Bakan Şimşek, oturumun ardından kapalı bir toplantıda iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak.

Bu yılki programda, bankacılığın geleceğinden sermaye piyasalarında yaşanan dönüşüme, sigorta sektörünün yeni yol haritasından katılım ve kalkınma bankacılığındaki fırsatlara, bankacılık dışı finansın gelişiminden e-ticaret ve finans ilişkisine kadar geniş bir perspektif ele alınacak.

Finansal teknoloji trendlerinin de masaya yatırılacağı zirve, sektörün 2025-2026 vizyonunu bütünlüklü bir çerçevede değerlendirmeyi hedeflerken, zirve boyunca düzenlenecek paneller, özel sunumlar ve para sohbetleri oturumlarıyla finans sektörünün 2025-2026 vizyonu konuşulacak.

- Paneller ve özel oturumlar gerçekleştirilecek

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Bankacılığın Geleceği" konulu panelin konuşmacıları, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ olacak.

Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben'in "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu özel sunumundan sonra Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in özel sunumu programda yer alacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası İbrahim Halil Öztop'un "Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Perspektifinden Finans Ekosistemi" konulu ve Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk'ün özel sunumları ile devam edecek zirve, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" konulu konuşmasıyla sürecek.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen'in "Sigorta Sektörünün Geleceği", TSPB Başkanı Pamir Karagöz'ün "Sermaye Piyasalarının Bugünü ve Yarını" konulu özel sunumları ile devam edecek olan zirve, "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu panel ve "Finansal Bakış" konulu özel sunumun ardından sona erecek.

