Küresel borç üçüncü çeyrekte yaklaşık 346 trilyon dolara ulaştı

Küresel borç, bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 346 trilyon dolara yükseldi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu "Yeni bir borç birikimi dalgası yaklaşıyor - Bu kez farklı olabilir mi?" başlığıyla yayımladı.

Rapora göre, toplam küresel borç yılın ilk üç çeyreğinde 26,4 trilyon dolardan fazla arttı.

Toplam borç, üçüncü çeyrek itibarıyla yaklaşık 346 trilyon dolarla yeni bir zirveye çıktı.

Küresel borç geçen yılın aynı döneminde 327,5 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Toplam borcun küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı bu dönemde yüzde 310'u buldu.

- Borç artışı ABD ve Çin'de yoğunlaşmaya devam etti

Büyük ölçüde kamu borçlanmasının etkisiyle, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalardaki borçlar yeni rekorlara ulaştı.

Borç artışı ABD ve Çin'de yoğunlaşmaya devam ederken, genel artışın çoğu, önemli merkez bankalarının politika gevşetmesiyle bu yıl borç birikiminin hızla arttığı gelişmiş pazarlardan geldi.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın üçüncü çeyreğinde 230,6 trilyon dolar olarak hesaplanırken, gelişmekte olan ülkelerde toplam borç 115,1 trilyon dolara ulaştı.

ABD'nin yanı sıra Fransa, Almanya ve İngiltere'de de büyük borç artışları kaydedildi.

Gelişmekte olan ülkelerde de Çin'den sonra en büyük borç artışları Brezilya, Rusya, Kore, Polonya ve Meksika'da görüldü.

- Küresel borç artışı hala kamu sektöründe yoğunlaşıyor

Küresel borcun dağılımına bakıldığında, hane halkına ait borçlar bu yılın üçüncü çeyreğinde 64 trilyon dolara, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 99,3 trilyon dolara, kamu borçları 105,8 trilyon dolara ve bankalar gibi finansal şirketlere ait borçlar 76,6 trilyon dolara yükseldi.

GSYH'ye oranları dikkate alındığında, hane halkına ait borçlar üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58'den yüzde 57,3'e, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 88,9'dan yüzde 88,5'e ve finansal sektöre ait borçlar yüzde 70,2'den yüzde 69,3'e geriledi. Aynı dönemde kamuya ait borçlar yüzde 93,4'ten yüzde 95,4'e çıktı.

Küresel borç artışı kamu sektöründe yoğunlaşırken, en büyük artışlar Çin ve ABD'de kaydedildi. Bu ülkeleri Fransa, İtalya ve Brezilya takip etti.

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla hane halkına ait borçlar yüzde 9,8'den yüzde 10'a çıkarken, finansal olmayan şirket borçları yüzde 39,2'den yüzde 38,5'e ve finansal sektör borçları yüzde 17,6'dan yüzde 17,5'e geriledi. Kamu borçları ise yüzde 27,7 seviyesinde yatay seyretti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.