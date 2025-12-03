İGSAŞ ve Yeditepe Üniversitesi’nden dikey tarım alanında işbirliği

İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle başlattığı Dikey Tarım Konteyneri Projesi'nin ilk uygulamasını üniversitenin Kayışdağı kampüsünde hayata geçirdi.

İGSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sürdürülebilir ve yenilikçi tarım teknolojilerini gençlerle buluşturmak amacıyla geliştirdiği Dikey Tarım Konteyneri, yıl boyunca iklimden bağımsız olarak üretim yapılabilen modern bir uygulama alanı sağlayacak.

Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı kampüsünde toplam 30 metrekarelik alanda kurulan sistem, yaklaşık 7 bin metrekarelik geleneksel tarım alanına eşdeğer üretim kapasitesi sunacak. Yaklaşık yüzde 99 su tasarrufu sağlayan hidroponik sistem sayesinde, marul, çilek, nane, fesleğen ve tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilebilecek.

Proje kapsamında 1000'den fazla öğrenci topraksız tarım teknikleriyle ve ileri tarım teknolojileriyle tanışarak, iklim kontrollü üretim, otomasyon ve veri analitiği gibi konuları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, doğal kaynakların azalması sonucu geleneksel üretim modellerinin baskı altında kaldığını belirtti.

Sürdürülebilir tarım teknolojilerini stratejik bir öncelik olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk tarım sektörü açısından devrim niteliği taşıyan bu proje kapsamında, yerin 30 metre altında kurulan ve dünyanın en derin ikinci tarımsal üretim tesisi olan bir alanda, iklim ve coğrafyadan tamamen bağımsız üretime destek veriyoruz. Şimdi ise bu deneyimi yeni bir aşamaya taşıyarak özellikleriyle İGSAŞ Dikey Tarım Konteyneri ile dikey tarım teknolojilerini üniversite kampüslerinde uygulamaya açıyoruz."

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman da projeyle öğrencilere modern üretim tekniklerini uygulamalı öğrenme fırsatı sunduklarını kaydetti.

Türkiye'nin tarımsal üretiminde en kritik başlıklardan birinin su verimliliği olduğuna vurgu yapan Durman, "Bu nedenle modern, kontrollü ve kaynak kullanımını optimize eden üretim modelleri artık tarımsal geleceğimiz açısından zorunluluk." ifadelerini kullandı.

Durman, projenin sürdürülebilir tarımın en somut adımlarından biri olduğuna işaret ederek, "Projenin öğrencilerimize modern üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunacağına ve ülkemizin tarımsal geleceğine değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise projeyi geleceğe yönelik stratejik bir adım olarak tanımladı.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkati çeken Dalan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeditepe Üniversitesi olarak eğitimi, araştırma, geliştirme ve yenilik üretme kültürüyle birlikte ele alıyoruz. İGSAŞ ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, üniversite–sanayi dayanışmasının güçlü bir örneği. Kurulan dikey tarım alanının hem akademik çalışmalarımıza değer katacağına hem de Türkiye'nin tarımsal geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.