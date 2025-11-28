ELF 2025 ilk yılında 60 ülkeden alım heyeti ve 10 bini aşkın katılımcı ağırlıyor

MES Fuarcılık organizasyonunda Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden etkinlikte, elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma ve akıllı ev sistemleri alanlarındaki 116 stantta ürün ve çözümler sergileniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuara, 60 ülkeden alım heyeti ile uluslararası bir katılım sağlanıyor.

Kamu ve sektör temsilcileri ile akademisyenlerin panel oturumlarında buluştuğu 4 gün sürecek etkinliğe, 10 bini aşkın ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

MES Fuarcılık Üst Yöneticisi (CEO) Sevda Akçaoğlu, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ELF 2025'in ilk yılı olmasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Akçaoğlu, Türkiye'nin en büyük teknoloji fuarını düzenlediklerini belirterek, "Tesla'dan TOGG'a, Panasonic'ten Next&NextStar ve Nokta Elektronik'e kadar birçok büyük markayla fuarımızı düzenliyoruz. İlk güne göre çok ciddi bir ziyaretçi aldık. Fuarımızın ilk olmasına rağmen bu kadar fazla tanıtılıyor olması ve bu kadar fazla ziyaretçi alabiliyor olması bizim için çok mutluluk verici." dedi.

Fuara uluslararası katılımın da yoğun olduğunu vurgulayan Akçaoğlu, "Alanda yaklaşık 2 bine yakın alım heyeti firmaları ziyaret ediyor. Amacımız, ELF'i Türkiye'yi ihracat rekorlarına ulaştıracak bir aracı haline getirmek." diye konuştu.

Akçaoğlu, "MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinden çok ciddi alım heyeti geldi. Ayrıca Afrika, Irak, Fas, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Arjantin ve ABD'den ziyaretçi kaydımız var. Bu, ilk fuar için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Yabancı heyetlerin özellikle elektrik, elektronik ve aydınlatma ürünlerine ilgi gösterdiğini kaydeden Akçaoğlu, "Türkiye'de çok ciddi bir üretim potansiyeli var. Ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla da çok ciddi satış, ihracat yapılabilir durumdayız. Fuarı duyurduğumuz ilk andan itibaren yatırımcıların, alım heyetlerinin yoğun bir ilgisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Akçaoğlu, fuarın bundan sonra her yıl kasım ayının son haftasında düzenleneceğini vurgulayarak, yerli ve milli bir fuar olarak elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma ve akıllı ev sistemleri sektörlerinde Türkiye'nin en büyük teknoloji markalarını tek çatı altında toplayan uluslararası bir platform haline gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ELF 2025'te şirketlerin yeni ürün ve çözümlerini tanıttığı stantlar arasında yer alan Nokta Elektronik ve Bilişim Sistemlerinin Proje ve Satış Direktörü Nefise Tugay da fuarda, dünya markalarının distribütörlüğünün yanında kendi geliştirdikleri ürün ailesini de tanıttıklarını anlatarak, "AR-GE'ye, insan kaynağına, aynı zamanda yapay zeka destekli üretim teknolojilerine yaptığımız yatırımlar bizi, bugün bulunduğumuz noktaya getirdi." diye konuştu.

Uçtan uca hizmet verebilen özel bir "network" kuruluşu olduklarını dile getiren Tugay, "Portföyümüz son derece geniş. En son sayımlarda 7 bin çeşidi geçen bir ürün portföyümüz vardı." bilgisini paylaştı.

Tugay, fuara ilişkin değerlendirmesinde, ilk kez deneyimledikleri ELF 2025'te atmosferin son derece güçlü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Etkileşim çok güzel. Güzel sonuçlar olacağını düşünüyoruz. Çok özel ziyaretçiler ve katılımcılar var. Her zaman ana hedefimiz şuydu. Biz sadece Türkiye'nin teknoloji ithalatçısı değil, ihracatçısı olma yoluna katkı sağlamaya çalışan bir firmayız. Bu konuda çok fazla çalışıyoruz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.