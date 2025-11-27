Afrika Yatırım Forumu’nun 2025 toplantısı, Fas’ın başkenti Rabat’ta başladı

Forumun açılışı, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Sidi Ould Tah, Afrika ülkelerinden bakanlar ile Faslı ve Afrikalı özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AIF 2025 programında, kıta genelindeki projelerin finansal kapanış süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan "Market Days" oturumları yer alıyor.

Bakan Nadia Fettah, forumda yaptığı konuşmada, kamu finansmanının tek başına yeterli olmadığını, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve özel sermayenin çekilmesinin zorunlu hâle geldiğini söyledi.

Fettah, Fas'ın yatırım ortamını iyileştiren yapısal reformlara ve özel sektör yatırımlarını artırma hedeflerine dikkati çekti.

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Tah, kıtada yatırım fırsatlarının yüksek olmasına rağmen kalıcı bir finansman açığı bulunduğunu belirterek, Afrika'daki finansal aktörler arasında daha güçlü işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Afrika'nın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için özel sermayenin seferber edilmesi" temasıyla gerçekleştirilen forum, AfDB'nin yanı sıra Afreximbank, Afrika Finans Kurumu, Africa50, Afrika Arap Ekonomik Kalkınma Bankası, Güney Afrika Kalkınma Bankası ile Ticaret ve Kalkınma Bankası gibi kurumların ortaklığında düzenleniyor.

