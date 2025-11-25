Bugün
Şiddetli soğuklar, Avrupa’daki tüketicilere doğal gaz arzında tehlike

Yayınlanma Tarihi: 25.11.2025 06:16

Rus enerji şirketi Gazprom, şiddetli soğuk hava dalgalarının, yetersiz doğal gaz rezervleri nedeniyle Avrupa’daki tüketiciler için arz tehlikesi yaratabileceği uyarısında bulundu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk havaların henüz gelmemesine rağmen, Avrupa'da yer altı depolama tesislerinden gaz çekimlerinin rekor kırdığı kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin, yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, depolardaki doluluk oranının 21 Kasım'da yüzde 80'e gerilediği belirtildi.

Söz konusu oranın ilgili tarihler için son 10 yılın en düşük seviyeleri arasında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, "Önümüzde birkaç aylık kış mevsimi var. Şiddetli veya uzun süreli soğuk hava dalgaları durumunda, yer altı depolama tesislerindeki yetersiz gaz rezervleri Avrupa'daki tüketicilere güvenilir gaz tedarikini tehlikeye atabilir." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

