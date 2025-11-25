Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya’da büyümenin anahtarını açıkladı

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankasının yeni raporunun, sermaye ve iş gücünü artırmanın ekonomik büyümeyi artırmak için gerekli ancak yeterli olmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Bunun büyüme denkleminin sadece bir parçasını oluşturduğu, diğer parçasının ise verimlilik olduğu vurgulanan açıklamada, verimliliğin artırılmasının Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde GSYH'yı yükselteceği, daha fazla ve iyi iş imkanı yaratacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin daha hızlı büyümenin "kilidini açmak" için mevcut ekonomik varlıkları daha verimli kullanmayı ve işletmeler ile insanların kabiliyetlerine yatırım yapmayı acilen teşvik etmesi gerektiği ifade edildi.

Dünya Bankasının açıklamasında, verimlilikte yüzde 10'luk bir artışın bölgede yaklaşık 2 milyon ek istihdam yaratabileceği ve bu durumun verimlilik ile istihdam artışı arasındaki güçlü ilişkiyi ülke ve sektör genelinde ortaya koyduğu kaydedildi.

Bölgenin küresel finansal kriz sonrası büyümede yaşadığı yavaşlamanın neredeyse tamamen verimlilikteki düşüşten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, bu yavaşlamanın daha az verimli devlet işletmelerinin yüksek payı gibi piyasa bozulmalarının devam etmesine yol açan reformların yavaşlamasıyla aynı döneme denk geldiği ve kaynakların en yüksek getiriyi sağlayabilecekleri alanlara yönlendirilemediği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca küresel piyasalara tam olarak entegre olamama ve zayıf firma kabiliyetlerinin de verimliliği baskıladığı ve ülkelerin potansiyelini sınırladığı kaydedildi.

Verimlilik artışı olmadan yapılan ilave sermaye yatırımlarının getirisinin de geçmişe kıyasla daha düşük kaldığına işaret edilen açıklamada, verimliliğin artırılmasının nihayetinde refahı yükselttiği, daha fazla istihdam ve daha yüksek ücretler sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Eğer Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin 2008 sonrası verimlilik artışı, finansal kriz öncesindeki hızına ulaşmış olsaydı, bölgenin GSYH'si yaklaşık yüzde 62 daha yüksek olabilirdi." değerlendirmesi yer aldı.

Yenilenmiş bir reform gündemine duyulan acil ihtiyaca işaret edilen açıklamada, ticaret, yatırım, dijitalleşme, verimlilik ve beceri (TIDES) alanlarında hedefe yönelik adımlarla bölgenin verimlilik potansiyelini açığa çıkarmak için reform ivmesinin yeniden canlandırılması gerektiği kaydedildi.

