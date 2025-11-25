ABD, AB’nin dijital kurallarını eleştirdi

Lutnick, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıya katılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dijital kurallarda denge sağlamanın AB açısından bir fırsat olabileceğini belirten Lutnick, 7 farklı şirketin her birinin ABD'de 500'er milyar dolar yatırım yaparak yeni veri merkezleri kurduğunu anlattı.

Lutnick, "AB dengeli dijital kurallar dizisine sahip olmanın bir yolunu bulabilirse, 1 trilyon dolarlık yatırım çekebilir. Bunun Avrupa gayrisafi yurt içi hasılasına 1,5 puan ekleyeceğini düşünüyorum." dedi.

AB ticaret bakanlarına, "Birlik dijital kurallarını derinlemesine analiz etmeleri, bir denge bulmaya çalışmaları ve makul bir yaklaşım belirlemeleri" tavsiyesinde bulunduğuna işaret eden Lutnick, "Eğer dijital kurallarda dengeli bir yaklaşım bulabilirlerse, biz de onlarla birlikte çelik ve alüminyum konularını ele alıp çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Lutnick, çelik ve dijital kurallar konularının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Dengeyi bulması Avrupa'ya çok fazla yatırım getirir. Avrupa, şu anda bu yatırımı kaçırıyor. Bunu doğru yaparlarsa, Avrupa'daki dijital yatırımın ölçeği, ABD'deki gibi inanılmaz olur." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, toplantı öncesinde ABD ile çelik ve türevlerindeki tarifleri düşürmek ve bu alanda daha yakın işbirliği yapmak istediklerini açıklamıştı.

Mevcut durumda ABD, AB çeliğine yüzde 50 tarife uyguluyor.

AB'nin dijital platformlara yönelik çok katı kuralları bulunuyor. AB, katı kurallarının ihlal edilmesi halinde, şirketlere yüksek para cezaları kesiyor. Bu durum çoğu platformun ev sahibi olan ABD'nin tepkisini çekiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.