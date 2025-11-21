Libya, 17 yıl aradan sonra ilk petrol arama ihalesinin zarflarını şubatta açacak

Kurumdan yapılan açıklamada, ülkede 17 yılı aşkın süredir yapılmayan büyük petrol ve doğal gaz arama ihalesine ilişkin teklif zarflarının şubat ayında açılacağı duyuruldu.

Kesin tarih vermemekle birlikte, ihaleye katılan uluslararası şirketlerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik teknik ve idari hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtilen açıklamada, ihalede sunulan arama projelerinin, Libya'nın ham petrol ve doğal gaz rezervlerini artırmayı ve ülkenin ekonomik geleceğini daha istikrarlı hale getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, 11'i deniz, 11'i ise kara sahalarında olmak üzere toplam 22 arama bloğunun ihaleye çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

Ulusal Petrol Kurumu, ihaleye katılan şirketlerin temsilcileriyle teknik ve hukuki konularda bilgilendirme yapmak üzere yoğun görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

Kurum, 3 Mart'ta söz konusu bu geniş kapsamlı arama ihalesinin başlangıcını duyurmuş ve uluslararası şirketleri, 2007'den bu yana keşif dışı kalan Libya'nın yüzölçümünün üçte ikisinden fazlasında yatırım yapmaya davet etmişti.

Petrol üretim kısıntısından muaf olan Libya, bütçesinin yüzde 90'ını ham petrol satışlarından karşılıyor. Ülkenin mevcut üretimi ise 17 Kasım'da yayımlanan kurumsal verilere göre günlük 1,3 milyon varilin üzerinde bulunuyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Aralık 2022'de arama faaliyetlerine yönelik "mücbir sebep" kararını kaldırarak yabancı şirketleri ülkeye dönmeye ve çalışmalarına devam etmeye çağırmıştı.

