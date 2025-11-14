Asya Kalkınma Bankası, Türkiye’ye 2 yılda 6 milyar dolar finansman planlıyor

AKB'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKB Başkanı Masato Kanda'yı bugün Ankara'da kabul ettiği anımsatıldı.

Görüşmede, AKB'nin Türkiye'nin kalkınma gündemini destekleme taahhüdünün ve 2026 ve 2027 döneminde yıllık 3 milyar dolarlık proje finansmanı sağlama niyetinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, AKB'nin Türkiye'nin uzun vadeli büyümesini ve dayanıklılığını destekleme fırsatını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan stratejik bölgesel konumu ve zengin bilgi birikimi ve uzmanlığıyla Türkiye'nin bölgeye sunabileceği çok şey var." ifadesi yer aldı.

AKB'nin 2025-2027 Geçici Ülke Ortaklık Stratejisi tanıtımıyla Türkiye'deki faaliyetlerine resmen başladığı bildirilen açıklamada, AKB'nin Türkiye'nin kalkınma gündemini desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

AKB'nin Türkiye'ye yönelik ilk finansman paketini onayladığı kaydedilen açıklamada, bunun deprem rehabilitasyon çalışmalarını desteklemek için 150 milyon avroluk bir devlet kredisi ile Akbank ve Denizbank için 100'er milyon dolar tutarında iki finansman içerdiği belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.