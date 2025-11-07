Çin, çip üreticisi Nexperia ile bağlantılı tedarik zinciri krizinden Hollanda’yı sorumlu tuttu

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, düzenlediği basın toplantısında, Hollanda hükümetinin, sorunu çözmek üzere yürütülen müzakerelerde en makul taleplere dahi yapıcı karşılık vermediğini ifade etti.

Hollanda hükümetinin, Çinli Wingtech şirketinin hakim bulunduğu çip üreticisine müdahalesinin uygunsuz olduğunu ve küresel çip tedarik zincirinde kesintilere ve kaosa yol açtığını savunan Sözcü Hı, Çin hükümetinin Çinli ihracatçıların lisans başvurularına yanıt verdiğini ve Nexperia'nın Çin biriminin tedariki sürdürmesi için gerekli desteği sağladığını söyledi.

Hı, Hollanda tarafına şirketlerin iç işlerine karışmaya son verme ve Nexperia sorununa yapıcı çözüm bulmak için uzlaşma çağrısında bulundu.

- Hollanda hükümeti, şirkete el koymuştu

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya bu ayın başında el koyarak faaliyetlerini kontrol altına almıştı.

Şirketin Çinli Üst Yöneticisi (CEO) Cang Şüecıng görevden alınırken şirketin yönetimine el koyma gerekçesi olarak, "ciddi yönetim sorunları ve bunlara ilişkin acil işaretler" gösterilmişti.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, "Bu işaretler, Hollanda ve Avrupa topraklarında kritik teknolojilere yönelik bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin sürekliliğini tehdit eder nitelikteydi. Bu kabiliyetlerin kaybedilmesi, Hollanda ve Avrupa'nın ekonomik güvenliği açısından risk oluşturabilirdi. Bu karar, Nexperia tarafından üretilen malların, acil bir durumda kullanılamaz hale gelmesini önlemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Hollanda Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, "kritik teknoloji ve kabiliyetlerinin Avrupa dışına çıkabileceği" gerekçesiyle kararı savunmuştu.

Nexperia'nın Çin birimi, 17 Ekim'de müşterilerine gönderdiği bilgi notunda şirketin Avrupa'daki merkezinin Çin'deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini kestiğini ve maaş ödemelerini durdurduğunu bildirmişti.

Pekin yönetiminin de şirketin Çin biriminin ihracatını durdurmasıyla Nexperia'nın çip sağladığı çok sayıda üretici tedarik sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

- Hollanda'nın adımı, ABD'nin ihracat kontrolü düzenlemesinin ardından geldi

Hollanda hükümetinin adımı, ABD'nin ihracat kontrolü uygulanan "Varlık Listesi"ndeki şirketlerin "yüzde 50 ortak olduğu" iştirakleri de kontrol kapsamına alma kararının ardından gelmişti.

Wingtech, Aralık 2024'te Washington yönetimi tarafından Varlık Listesi'ne almıştı.

Hollanda hükümeti, kuralın yürürlüğe girdiği 30 Eylül'den bir gün sonra şirkete geçici kontrol tedbirleri uygulayacağını bildirmiş, ardından şirket yönetimine el koymuştu.

Hollanda menşeli şirket, Tesla ve Apple gibi elektrikli araçlar ve tüketici elektroniği alanındaki büyük şirketlerin kilit tedarikçilerinden biri olarak biliniyor.

