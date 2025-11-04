Microsoft ve IREN 9,7 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

IREN tarafından yapılan açıklamada, şirketin Microsoft ile 5 yıllık bulut hizmetleri sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında IREN'in Microsoft'a Nvidia çiplerine erişim sağlayacağı ve toplam sözleşme değerinin yaklaşık 9,7 milyar dolar olacağı ifade edildi.

IREN'in çipler ve yardımcı ekipmanları yaklaşık 5,8 milyar dolara almak için Dell Technologies ile de anlaşma yaptığı belirtilerek, bunların IREN'in Teksas'taki tesisinde 2026 yılı boyunca kademeli olarak devreye alınmasının beklendiği kaydedildi.

