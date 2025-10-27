Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ilk 9 ayda yüzde 17,5 arttı
Yayınlanma Tarihi: 27.10.2025 09:14
Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın ilk 9 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 17,5 arttığı bildirildi.
Ulusal Enerji İdaresinin (NEA) verilerine göre kurulu kapasite, Ocak-Eylül 2025 döneminde 3,72 milyar kilovata ulaştı.
Bu dönemde yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 45,7, rüzgar enerjisinden ise yüzde 21,3 artış kaydetti.
Yılın ilk 9 ayında güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 0,6, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 9,9 arttı.
