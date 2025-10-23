Bugün
Anasayfa Ekonomi Isparta'dan 9 ayda 367 milyon dolar ihracat yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 08:44

Isparta Sanayi ve Ticaret Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, kentte 9 ayda 367 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Çelik, ITSO'da yaptığı basın açıklamasında, bu yıl zirai dondan kiraz, elma, kayısı ve gül gibi Isparta'nın öne çıkan tarım ürünlerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Bu durumun etkilerinin ihracat rakamlarına da yansıdığını ifade eden Çelik, "Ağustos itibarıyla ihracatta toparlanma sürecine girdik ve sektörler bazında güçlü bir ivme yakaladık. Madencilik ürünlerinde 58 milyon dolar, yaş meyve ve sebzede 51 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 50 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 42 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 40 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 28 milyon dolar, halı sektöründe ise 19 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

- En fazla ihracat ABD'ye

En fazla ihracatın ABD'ye yapıldığını anlatan Çelik, diğer ülkelerin ise sırasıyla Almanya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık olduğunu vurguladı.

Çelik, Isparta'dan 9 ayda 367 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, Oda olarak firmaların pazar paylarını artırmaları ve yeni ihracat rotaları çizmeleri için çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Son üç yılda 12 ülkeye iş gezisi düzenlediklerine değinen Çelik, üyelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 60'tan fazla eğitim semineri verdiklerini sözlerine ekledi.

