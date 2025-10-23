Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi IBM'in geliri üçüncü çeyrekte arttı

IBM'in geliri üçüncü çeyrekte arttı

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 08:44

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9 artışla 16,3 milyar dolara çıktı.

IBM’in geliri üçüncü çeyrekte arttı

IBM, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 16,3 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın aynı döneminde 15 milyar dolar gelir elde etmişti.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 330 milyon dolar net zarar açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde 1,7 milyar kar bildirdi.

Şirket, 2025'in üçüncü çeyreğinde hisse başına 1,84 dolar kar etti. IBM, geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 36 sent zarar etmişti.

IBM'in geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca, 2025 geneli için yüzde 5'in üzerinde gelir artışı ve yıl sonu itibarıyla yaklaşık 14 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediğini bildirdi.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, bilançoya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin performansının üçüncü çeyrekte tüm segmentlerde hızlandığını vurguladı.

Küresel çapta müşterilerin, operasyonlarında verimliliği artırmak ve işlerinde yapay zekayla değer yaratmak için IBM'in teknolojisinden ve alan uzmanlığımızdan yararlanmayı sürdürdüğünü belirten Krishna, şirketin yapay zeka iş hacminin 9,5 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Arvind Krishna IBM Amerikan teknoloji

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kötülük Üreten Bataklık: Kibir

Kötülük Üreten Bataklık: Kibir

Hattat, Neyzen ve Bestekar: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Hattat, Neyzen ve Bestekar: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri

Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

>