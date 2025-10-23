Bugün
Airbus, Çin'deki tesisine yeni montaj hattı ekleyerek kapasitesini genişletti

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 08:44

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki tesisine, kapasitesini artırmak üzere yeni montaj hattı ekledi.

Xinhua'nın haberine göre, şirketin "Asya Son Montaj Hattı (FALA)" adlı tesisinin ikinci montaj hattının açılışı törenle yapıldı.

Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, törende yaptığı konuşmada, yeni hatta "A320" tipi uçakların iskelet ve kanat gibi büyük bileşenlerinin montajının yapılacağını, uçağın burada boyanıp test edileceğini ve Çin ile diğer ülkelerdeki müşterilere teslim edileceğini belirtti.

Faury, yeni hattın "A320"lerin Çin'deki montaj kapasitesini iki katına çıkaracağını belirterek, 2027 yılına gelindiğinde tesiste ayda 75 uçağın montajını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Airbus'ın, "A320"ler için 4'ü Almanya, 2'si Fransa, 2'si ABD ve 2'si Çin'de olmak üzere 10 "son montaj hattı" bulunuyor.

Şirketin Tiencin'deki tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı.

