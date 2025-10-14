JPMorganChase, kritik sektörlere 10 milyar dolara kadar yatırım yapacak

Şirketten yapılan açıklamada, ulusal ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı güçlendirmeyi hedefleyen 1,5 trilyon dolarlık, 10 yıllık "Güvenlik ve Dayanıklılık Girişimi" duyuruldu.

Açıklamada bu girişim kapsamında, ABD'deki seçili şirketlerin büyümesini desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve stratejik üretimi hızlandırmak amacıyla doğrudan sermaye ve risk yatırımları yoluyla 10 milyar dolara kadar yatırım yapılacağı kaydedildi.

JPMorganChase'in "tedarik zinciri ve ileri üretim", "savunma ve havacılık", "enerji bağımsızlığı ve dayanıklılığı" ve "yeni nesil ve stratejik teknolojiler" olmak üzere dört temel alana odaklanacağı belirtilen açıklamada, bu dört ana başlığın da 27 alt kategoriye ayırıldığı, bunlar arasında, gemi inşası, nükleer enerji, nano malzemeler ve kritik savunma bileşenleri gibi alanlar bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, JPMorganChase'in halihazırda gelecek on yılda bu sektörlerdeki müşterilerini desteklemek için yaklaşık 1 trilyon dolarlık finansman planladığı anımsatılarak, yeni kaynak ve sermaye katkısıyla bu tutarın 500 milyar dolar artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu girişimin kapsamı doğrultusunda bankanın, daha fazla yatırım uzmanı, bankacı ve sektörel danışman işe alacağına işaret edilerek, ayrıca kamu ve özel sektörden deneyimli isimlerin yer aldığı bir dış danışma konseyi oluşturulacağı bildirildi.

- "ABD güvenilmez kaynaklara fazlasıyla bağımlı hale geldi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorganChase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD'nin ulusal güvenliği için kritik önemdeki mineraller, ürünler ve üretim konusunda güvenilmez kaynaklara fazlasıyla bağımlı hale geldiğini belirterek, "Güvenliğimiz, ekonomimizin gücü ve dayanıklılığına bağlı. Amerika'nın daha fazla hız ve yatırıma ihtiyacı var. Ayrıca aşırı düzenlemeler, bürokratik gecikmeler, partizan çıkmazlar ve ihtiyaç duyulan becerilerle uyumsuz eğitim sistemi gibi engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dimon, bu girişimin ilaçlar ve kritik minerallere güvenilir erişimi güvence altına almak, ABD'yi savunmak, yapay zeka odaklı enerji talebine uygun sistemler kurmak ve yarı iletkenler ile veri merkezleri gibi teknolojileri geliştirmek için atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

