Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Türkiye'nin limanlarında 9 ayda 409,6 milyon ton yük elleçlendi

Türkiye'nin limanlarında 9 ayda 409,6 milyon ton yük elleçlendi

Yayınlanma Tarihi: 08.10.2025 09:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ocak-eylül döneminde limanlardan elleçlenen yük miktarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla, 409,6 milyon ton olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin limanlarında 9 ayda 409,6 milyon ton yük elleçlendi

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın 9 ayında limanlarda elleçlenen yük miktarına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'nin, 2025'te de denizlerde öncü olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ocak-Eylül 2025 döneminde, limanlarımızda yük elleçleme geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artışla 409,6 milyon ton oldu. Konteyner elleçleme, yüzde 3,5 artışla 10,5 milyon TEU'ya ulaştı. Eylül 2025'te geçen yılın aynı ayına göre, yük elleçleme yüzde 2,8 artışla 42,89 milyon ton, konteyner elleçleme ise yüzde 2,9 artışla 1,11 milyon TEU olarak gerçekleşti. Türkiye, lojistikteki gücünü artırarak dünya ticaretindeki payını büyütmeye devam ediyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ulaştırma ve altyapı bakanlığı Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Lütfi Ömer Akad sinemasına bakış

Lütfi Ömer Akad sinemasına bakış

Düşünce, hareketin bizde içselleşmesidir

Düşünce, hareketin bizde içselleşmesidir

Osmanlı padişahlarının Resulullah SAV sevgisi

Osmanlı padişahlarının Resulullah (SAV) sevgisi

Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail

Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail

Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

>