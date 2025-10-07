Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi AMD ve OpenAI yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurdu

AMD ve OpenAI yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurdu

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2025 09:56

ABD'li yarı iletken şirketi AMD, OpenAI'nin yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacağını ve ilk kurulumların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını açıkladı.

AMD ve OpenAI yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurdu

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, AMD ve OpenAI'nın stratejik ortaklık kurduğu aktarıldı.

Açıklamada, OpenAI, uzun yıllara yayılan anlaşma kapsamında 6 gigawatt kapasiteye sahip AMD çiplerini kullanacağı bildirildi.

Anlaşma doğrultusunda OpenAI'nin AMD ile ana stratejik işlem gücü ortağı olarak iş birliği yapacağı belirtilen açıklamada, AMD Instinct MI450 serisi çiplerin ilk 1 gigawattlık kurulumuna 2026'nın ikinci yarısında başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ortaklığın her iki şirket için de bir kazan-kazan durumu yaratacağı, çok büyük ölçekli yapay zeka uygulamalarını mümkün kılacağı ve tüm ekosistemin ilerlemesini sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, stratejik çıkarları daha da uyumlu hale getirmek için AMD'nin OpenAI'ye 160 milyon adede kadar AMD hissesi için alım hakkı verdiği ve bu hakkın belirli aşamaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde devreye gireceği belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
AMD Instinct ABD AMD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

Gazze’de yaşananlara karşı niçin duyarsızlaştık?

Gazze'de yaşananlara karşı niçin duyarsızlaştık?

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sumud Filosu’na dünya çapında destek

Sumud Filosu’na dünya çapında destek

Oligarşik Mahzen çöküyor mu?

Oligarşik Mahzen çöküyor mu?

>