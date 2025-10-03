Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 146 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 146 milyon 839 bin 114 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül döneminde yurt dışına 146 milyon 839 bin 114 dolar karşılığında 14 bin 208 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 24 bin 633 ton fındık ihracatından 195 milyon 400 bin 171 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.

