Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

Yayınlanma Tarihi: 01.10.2025 09:52

DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azaldı.

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 9,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,2 milyar dolar düşüşle 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihsel arka planı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihsel arka planı

Hz. Eyyub’un Sabrı, Tevekkülü ve Şifa Bulması

Hz. Eyyub’un Sabrı, Tevekkülü ve Şifa Bulması

Kuzey Afrika’yı Hıristiyanlaşmaktan kurtaran kaptan: Oruç Reis

Kuzey Afrika’yı Hıristiyanlaşmaktan kurtaran kaptan: Oruç Reis

Ürdün’deki Osmanlı mirası Rüştiye Mektebi

Ürdün'deki Osmanlı mirası "Rüştiye Mektebi"

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

>