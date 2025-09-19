Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

Yayınlanma Tarihi: 19.09.2025 08:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Merkez Bankası TCMB

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Lahor’da Türk bahçesi: Şalimar

Lahor’da Türk bahçesi: Şalimar

Hayata dair 40 Hadis-i Şerif

Hayata dair 40 Hadis-i Şerif

Tablet yerine kendimiz geliyoruz

Tablet yerine kendimiz geliyoruz

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

>