Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2025 13:36

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında bin çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Alman medyasında yer alan şirket açıklamasında, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle şirketin geçen yıl başlatılan tasarruf programını sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda Köln fabrikasında bin kişiyi işten çıkarma kararı alındığı ifade edilen açıklamada, 2026 yılının başında iki vardiya sisteminden tek vardiya sistemine geçileceği kaydedildi.

Ford, geçen yılın başında tasarruf programı açıklamış, bu da şirketin Köln fabrikası tarihindeki ilk greve yol açmıştı.

