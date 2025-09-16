Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2025 13:36

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,7 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,8 arttı.

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 2,6 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,1 ile Macaristan ve Slovenya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 5,5 ile Estonya'da, yüzde 4,7 ile Malta'da ve yüzde 3,9 ile İsveç'te gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,8 ile Letonya'da, yüzde 8,1 ile İrlanda'da ve yüzde 4,1 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 8,3 ile Bulgaristan'da, yüzde 4,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,6 ile Slovakya'da belirlendi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Avro Bölgesi İsveç Avrupa İstatistik Ofisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Necip Fazıl Kısakürek’in Sabır Taşı eserinden alıntılar

Necip Fazıl Kısakürek'in Sabır Taşı eserinden alıntılar

Ümmetin duygusal birliği

Ümmetin duygusal birliği

Türk - Japon dostluğunun simgesi: Ertuğrul Fırkateyni

Türk - Japon dostluğunun simgesi: Ertuğrul Fırkateyni

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

>