Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

Yayınlanma Tarihi: 14.09.2025 08:40

Çin, ABD'nin, aralarında yarı iletkenler, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirketi, "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasına tepki gösterdi.

Çin’den, ABD’nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı esneterek Çinli şirketlere yaptırım uygulamak için ihracat kontrollerini istismar ettiği savunuldu.

ABD'nin bu türden uygulamalarıyla Çin'den ve diğer ülkelerden şirketlere baskı uyguladığı, olağan ticari alışverişleri engellediği, küresel piyasaların işleyişini sekteye uğratarak işletmelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarının altını oyduğu ileri sürülen açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD, uluslararası düzen ve ulusal güvenlik bahanesiyle gerçekte tek taraflı ve zorbaca uygulamalara başvuruyor, kendi çıkarlarını diğer ülkelerin kalkınma haklarının üzerine koyuyor."

Açıklamada, Washington yönetimine, ulusal güvenlik kavramının sınırlarını esnetmeye ve Çinli şirketlere mantıksız şekilde baskı uygulamaya son verme çağrısı yapılırken Çin hükümetinin, ülke şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için 14 Eylül'de Madrid'de bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, "Bu arka planda, ABD'nin Çin işletmelerine yaptırım uygulama kararı, gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerine yol açıyor." ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 12 Eylül'de, "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle aralarında 23 Çin şirketinin olduğu 32 firmayı "özel lisansa tabi kuruluşlar" listesine eklediğini bildirmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Çin Çin Ticaret Bakanlığın ABD Ticaret Bakanlığı Madrid Washington

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bir şahit olarak bedeni düşünmek: Bedene itibar, doğaya hürmet

Bir şahit olarak bedeni düşünmek: Bedene itibar, doğaya hürmet

Burası Cennet Olmalı film analizi

"Burası Cennet Olmalı" film analizi

Türklerin kayıp kenti Togu Balık

Türklerin kayıp kenti "Togu Balık"

Emelden amele özlük dosyamız

Emelden amele özlük dosyamız

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

>