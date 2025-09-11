Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2025 08:51

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,49 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken başvurular yüzde 9,2 arttı.

ABD’de mortgage faizi Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 12 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,64'ten yüzde 6,49'a geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,84'ten yüzde 5,70'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret eden verilerle tahvil faizlerinin düşmesi sonucu art arda ikinci haftada gerilediğini belirtti.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının son iki haftada 20 baz puan düştüğünü ifade eden Kan, söz konusu oranın Ekim 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indiğini aktardı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Joel Kan Mortgage Bankalar Birliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İnsanların en sık kullandığı savunma mekanizmaları

İnsanların en sık kullandığı savunma mekanizmaları

İrade Terbiyesi’nden altı çizili cümleler

İrade Terbiyesi'nden altı çizili cümleler

Resulullah’ın SAV dilinden konuşma ölçüleri

Resulullah'ın (SAV) dilinden konuşma ölçüleri

11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?

11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>