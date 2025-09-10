Bugün
Anasayfa Ekonomi ABD'de istihdam artışı aşağı yönlü revize edildi

Yayınlanma Tarihi: 10.09.2025 08:39

ABD'de tarım dışı istihdam, mart ayına kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin öncü revizyon verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede mart ayında sona eren 12 aylık dönemde tarım dışı istihdam daha önce açıklanan rakamlara kıyasla 911 bin aşağı yönlü revize edildi.

En büyük revizyonlar eğlence ve konaklama, profesyonel ve iş hizmetleri ile perakende ticaret sektörlerinde kaydedildi.

Analistler, iş gücü piyasasının önceki tahminlerden daha zayıf bir tablo çizdiğine dikkati çekerek, verilerin yavaşlamanın mart ayından önce başladığını gösterdiğini belirtti.

Revizyon, ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret eden tarım dışı istihdam verilerinin ardından geldi.

Ülkede tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkmıştı.

