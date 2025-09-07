Bugün
Uçaklarda yolculara ücretsiz su verilecek

Yayınlanma Tarihi: 07.09.2025 13:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdikleri talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesinin zorunlu olacağını bildirdi.

Uraloğlu, açıklamasında, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat verildiğini belirtti.
Gönderdikleri talimata ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında, uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak." ifadesini kullandı.
- Hedef, sağlık risklerini azaltmak, uçuş memnuniyetini artırmak
Uraloğlu, özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcuların susuz kalmasının, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanması işletmelerin sorumlulukları arasında görülüyor. Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracak."

