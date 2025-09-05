Bugün
Türkiye fındık ihracatından 2,5 milyar doları aşkın gelir sağladı

Yayınlanma Tarihi: 05.09.2025 09:34

Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunda bu üründen 2 milyar 558 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar karşılığında 309 bin 64 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 303 bin 458 ton fındık ihracatı karşılığı 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Türkiye Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

