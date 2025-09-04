Bakan Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.