Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Bakan Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Yayınlanma Tarihi: 04.09.2025 09:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ve enerji hariç ihracatın ağustosta yıllık yüzde 1,2 arttığını belirterek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Mehmet Şimşek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Tarihin gizli tanığı: Tuğrul Kulesi

Tarihin gizli tanığı: Tuğrul Kulesi

Sonbahar yürüyüş rotası

Sonbahar yürüyüş rotası

Kur’an-ı Kerim’de geçen iyilik ayetleri

Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>