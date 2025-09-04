ABD’de fabrika siparişleri temmuzda azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 603,6 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentilerine paralel azalış kaydeden fabrika siparişleri, haziranda yüzde 4,8 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,8 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

