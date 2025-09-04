Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı

ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı

Yayınlanma Tarihi: 04.09.2025 09:00

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı temmuzda yüzde 1,3 azalış kaydetti.

ABD’de fabrika siparişleri temmuzda azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 603,6 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentilerine paralel azalış kaydeden fabrika siparişleri, haziranda yüzde 4,8 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,8 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD ABD Ticaret Bakanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ashâbü’l-Uhdûd olayının Müslümanlara mesajı

Ashâbü’l-Uhdûd olayının Müslümanlara mesajı

İslam medeniyeti niye çöktü, Batı medeniyeti niye ayakta?

İslam medeniyeti niye çöktü, Batı medeniyeti niye ayakta?

Keşkeler ve pişmanlıkla ilgili Kur’an’da yer alan ayetler

Keşkeler ve pişmanlıkla ilgili Kur’an’da yer alan ayetler

Kahve hakkında 20 sıcak gerçek

Kahve hakkında 20 sıcak gerçek

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>