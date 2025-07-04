ABD Hazine Bakanı Bessent, sonbaharda Fed başkanlığı adayları üzerinde çalışacaklarını söyledi

Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vietnam ile varılan ticaret anlaşması kapsamında ödenecek gümrük vergisinin yüzde 10'luk temel tarife oranı üzerine eklenmeyeceğini söyleyen Bessent, böylelikle Vietnam'ın ödeyeceği tarife oranının yüzde 20 olacağını anlattı.

Bessent, tarife ertelemelerinde son tarih yaklaşırken yeni ticaret anlaşmaları yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, en iyi anlaşmayı yapabilmek için son dakikaya kadar bekleyen ülkelerin tarife oranlarının 2 Nisan'da açıklanan seviyelerine geri dönebileceği konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile ticaret müzakerelerinin de nereye varacağının görüleceğini dile getiren Bessent, "Bu Başkan'ın kararı olacak. Bu sabah AB'li ticaret mevkidaşımla görüştüm. (ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson) Greer hafta sonu boyunca özenle çalışacak, böylece Avrupa Birliği ile neler yapabileceğimizi göreceğiz." diye konuştu.

Bessent, tarife erteleme süresine ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump ne isterse onu yapacaklarının altını çizerek, hangi ülkelerin iyi niyetle müzakere edip etmediğine de Trump'ın karar vereceğini kaydetti.

- "Fed'in çoktan faiz indirimi yapmış olması gerekirdi"

Fed'in önceki modellerine göre çoktan faiz indirimi yapmış olması gerektiğini savunan Bessent, "Bakalım indirime gitmeyip bir hata yapmak istiyorlar mı göreceğiz, sorun değil. Çok yüksek oranlardayız ama yine de bu onların kararı. Eğer faizler düşürülmezse, eylül ayında yapılacak indirimin daha büyük olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Bessent, Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine de Trump'ın ekonomik açıdan çok bilgili olduğunu vurguladı.

Bir sonraki Fed başkanlığı için isminin geçtiği hatırlatılan ve aynı anda iki görevi yürütüp yürütemeyeceği sorulan Bessent, "Sanırım 1930'lardan bu yana böyle bir şey yapılmamıştı ve ben işimden çok memnunum. Fed başkanlığı için birçok iyi adayımız olduğunu düşünüyorum. Sonbaharda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda da "Bence 9 Temmuz'dan önce bir anlaşma telaşı göreceğiz. Başkan'ın müzakere edenlere nasıl davranmak istediğini, iyi niyetle müzakere etmelerinden memnun olup olmadığını göreceğiz. Sanırım sadece minimum yüzde 10'luk karşılıklı tarife ödeyecek yaklaşık 100 ülke göreceğiz ve oradan devam edeceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok fazla hareket göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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