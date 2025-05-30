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Anasayfa Ekonomi Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi

Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi

Yayınlanma Tarihi: 30.05.2025 09:42

Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin milli park olması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş’taki Geben Vadisi milli park ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.

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Kahramanmaraş Resmi Gazete Geben Vadisi Milli Parkı

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