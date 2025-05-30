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ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,8 milyon varil azaldı

Yayınlanma Tarihi: 30.05.2025 09:42

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD’nin ticari ham petrol stokları 2,8 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 800 bin varil azalışla 440 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 401 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 400 bin varil düşüşle 223 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 17-23 Mayıs haftasında 9 bin varil artarak 13 milyon 401 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 262 bin varil artışla 6 milyon 351 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 794 bin varil artışla 4 milyon 301 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (IA ABD Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü EIA

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