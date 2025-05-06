D-8 ülkeleri turizm bakanları Kahire’de bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye olarak turizmi yapay zeka ile yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 4. Turizm Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Pakistan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Huzaifa Rehman, İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Reza Salehi Amiri ve diğer üye ülkelerin delegasyon başkanlarının da yer aldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen toplantıya katılan Bakan Ersoy'u Antalya'nın D-8 ülkeleri tarafından 2025 yılı Turizm Şehri olarak seçilmesi dolayısıyla kutladı ve teşekkür etti.

Bakan Ersoy da toplantının birinci çalışma oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm alanında elde ettiği başarıları ve ileriye dönük hedeflerini paylaştı.

1980'lerden itibaren, özellikle son 10 yılda turizm alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 turizm destinasyonu arasında yer aldığını belirtti. Ersoy, "2024 yılında turizm gelirlerimiz yüzde 8 artarak 61 milyar dolara, ziyaretçi sayımız ise yüzde 9 artışla 62 milyona ulaştı." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak arazi tahsisleri, düşük kamu hizmeti maliyetleriyle vergi indirimleri gibi teşvikler sağladıklarını ve turizm sektörünün büyümesini engelleyen bürokratik engelleri ortadan kaldırdıklarını aktaran Ersoy, 2019 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurduklarını, TGA'nın Türkiye'yi güçlü bir marka ve uluslararası pazarlarda lider bir destinasyon olarak konumlandırmak için çalıştığını kaydetti.

- "Güvenli Turizm Programı'nı geliştiren ve uygulayan ilk ülkeyiz"

Pandemi döneminde Türkiye'nin dünyaya örnek olan "Güvenli Turizm Programı"nı geliştiren ve uygulayan ilk ülke olduğunu hatırlatan Ersoy, bu programın 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile yapılan işbirliği sonucunda "Sürdürülebilir Turizm Programı"na dönüştüğünü belirtti.

Ersoy, program kapsamında, Türkiye'deki tüm konaklama tesislerinin 2030 yılı sonuna kadar sertifikalandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2053 turizm vizyonunu "yeşil altyapı ve sürdürülebilirlik odaklı" olarak tanımlayan Ersoy, "Bu vizyon kapsamında yapay zeka ve ileri dijital teknolojileri en üst düzeyde kullanarak, turizm gelirleri açısından Türkiye'yi dünyanın ilk üç ülkesi arasına taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alternatif turizm ürünlerinin tanıtım faaliyetlerinin artırılacağını vurgulayan Ersoy, "Stratejik planlarımız doğrultusunda, turizmi çeşitlendirerek tüm ülkeye ve yılın 12 ayına yaymak amacıyla alternatif turizm ürünlerinin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlara, özellikle üst gelir grubuna yönelik tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Turizm sertifikasyon programları sayesinde ziyaretçi başına elde ettiğimiz geliri artıracağız." açıklamasında bulundu.

- "Yapay zeka turizmde bir devrimdir"

Ersoy, akıllı ekonomiler çağında turizmin yalnızca bir eğlence faaliyeti olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turizm bir ekosistemdir. Kültürdür, diplomasidir, inovasyondur, ticarettir. Turizm yerel kalkınmayı teşvik eder, KOBİ'leri destekler, kadın ve gençlere güç kazandırır, toplumları birbirine bağlar. Turizmin potansiyelini kullanarak küresel eğilimlerle uyum içinde kalmak için yapay zekayı yakından takip ediyoruz. Yapay zeka, insanlık tarihindeki en hızlı gelişen teknolojilerden biridir ve turizmde bir devrimdir. Türkiye olarak bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmeye kararlıyız. Turizm sektörü artık çağın hızına ayak uydurabilmek için teknolojiyle daha güçlü entegre olmalıdır. Yapay zekayla turizmi yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak istiyoruz."

Ersoy, Türkiye'nin yapay zeka temelli rehberlik sistemlerini müze ve kültürel alanlarda hayata geçirerek ziyaretçilere daha interaktif deneyimler sunmayı amaçladığını belirterek, "Geleceğin teknolojisiyle geçmişimizin hikayesini anlatarak kültürel dönüşümümüzü dijital ortamda tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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