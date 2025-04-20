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Anasayfa Ekonomi TİGEM 700 reforme küçükbaş hayvan satacak

TİGEM 700 reforme küçükbaş hayvan satacak

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2025 10:55

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 700 küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

TİGEM 700 reforme küçükbaş hayvan satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 500 reforme koyun, 125 dişi toklu, 50 reforme koç ve 25 erkek toklu canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle, 2 Mayıs'ta saat 14.30'da işletme merkezinde yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 7 milyon 677 bin lira olarak belirlendi.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü TİG Resmi

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