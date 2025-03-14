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Anasayfa Ekonomi Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi

Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi

Yayınlanma Tarihi: Mart 14, 2025 10:02

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.

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Avrupa Birliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Gazete

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