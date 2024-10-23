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EKONOMİ

Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralları özelleştirilecek

Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallarının "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Sivas’taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralları özelleştirilecek
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 11:54:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri ile bunlar tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu kapsamda ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 60 bin lira, geçici teminat tutarı 30 milyon lira olarak belirlendi.

İhale için 10 Aralık'a kadar idareye teklif verilebilecek.

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Etiketler Sivas Koyulhisar Çamlıgöze Hazine Elektrik Üretim AŞ

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