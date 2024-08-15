Arama

Menu
EKONOMİ

ABD'de mortgage başvuruları yükseldi

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,55'ten 6,54'e geriledi

ABD’de mortgage başvuruları yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 15.8.2024 09:08:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:17

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,54'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 16,8 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 16,8'lik artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 35 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,55'ten 6,54'e geriledi.
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,03'ten 5,96'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 ve 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranlarının art arda iki haftadır düştüğünü ve daha yüksek faiz oranlarına sahip borçluların fırsatı değerlendirmesiyle yeniden finansman başvurularında güçlü bir artış yaşandığını belirtti.

Kan, konut satın almaya yönelik mortgage başvurularında kaydedilen artışın da potansiyel konut alıcılarının piyasaya yavaş yavaş yeniden girdiğini gösterdiğini aktardı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler ABD Joel Kan Mortgage Bankalar Birliği

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN