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EKONOMİ

Çukurova Uluslararası Havalimanı terminal işletme ruhsatını aldı

Çukurova Uluslararası Havalimanı terminal işletme ruhsatını aldı
Yayınlanma Tarihi: 11.8.2024 08:46:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:42

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na "A Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı" verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete açılacak havalimanında gerçekleştirilen "Havaalanı Sertifikası İmza Töreni"ne katıldı.

Törende Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen "A Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı"nı, Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'ya verdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Burası bütün gerekler yerine getirilerek açılmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah buradan memleketimize, bölgemize çok güzel seferler düzenlenmesini, ülkemizin, illerimizin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum."

Törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yer aldı.

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Etiketler Çukurova Uluslararası Havalimanı

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