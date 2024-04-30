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EKONOMİ

ABD Hazinesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara yükseltti

ABD Hazinesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara yükseltti
Yayınlanma Tarihi: 30.4.2024 08:38:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:32

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara çıkardı.

Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin ocak ayında duyurulan tahminden 41 milyar dolar yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde de 847 milyar dolar borçlanmanın ve eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.
Hazinenin ocak-mart döneminde 748 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 775 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ocak ayında paylaştığı tahminde, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

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Etiketler ABD Hazine Bakanlığı ABD Hazinesi

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