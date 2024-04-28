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EKONOMİ

GİB'den KDV düzenlemesine ilişkin açıklama:

GİB’den KDV düzenlemesine ilişkin açıklama:
Yayınlanma Tarihi: 28.4.2024 08:36:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 08:36

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.

Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yansıtıldığı görüldüğünden konunun tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyuldu. Tebliğ uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandı. Esasen KDV oran artışları sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabiliyor. Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır."

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Etiketler Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gelir idaresi başkanlığı

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