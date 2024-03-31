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EKONOMİ

Irak-Ürdün elektrik bağlantı hattı hizmete girdi

Irak-Ürdün elektrik bağlantı hattı hizmete girdi
Yayınlanma Tarihi: 31.3.2024 14:16:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:09

Ürdün ile Irak arasındaki elektrik bağlantı hattının hizmete girdiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı Petra'ya açıklama yapan Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü Emced er-Revaşde elektrik hattının bugün açıldığını söyledi.

Revaşde, hattın Ürdün'ün Er-Rişa Elektrik Santrali ile Irak'ın Er-Rutbe Santrali arasında 132 kilovolt gerilimle çalışacağını kaydetti. Irak resmi ajansı da elektrik hattının açılışını Elektrik Bakanı Ali Fadıl'ın yaptığını aktardı. Ürdün sınırındaki Enbar kentine giden Fadıl, oradaki açılış törenine katıldı.

Irak ile Ürdün, Aralık 2018'de elektrik alanında işbirliği yapmak ve iki ülke arasında elektrik enterkonneksiyon ağı kurmak amacıyla mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve dönemin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 6 Ekim 2022'de, Ürdün'ün, doğu komşusuna elektrik sağlamasını öngören projenin temelini atmıştı.

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Etiketler Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Bişr el Hasavne Mustafa el Kazımi Ali Fadıl Er Rişa Elektrik Santral Enbar Er Rutbe Santral Emced er Ürdün IRAK

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