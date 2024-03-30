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EKONOMİ

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Yayınlanma Tarihi: 30.3.2024 09:29:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:22

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-29 Mart haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 506'ya geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 86 azaldı.

Perşembe gününü 85,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması sebebiyle cuma işlem görmedi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Etiketler ABD Baker Hughes Batı Teksas Brent Paskalya WTI

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