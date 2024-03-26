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EKONOMİ

İngiltere'de çiftçiler traktörleriyle hükümetin tarım politikalarını protesto etti

İngiltere’de çiftçiler traktörleriyle hükümetin tarım politikalarını protesto etti
Yayınlanma Tarihi: 26.3.2024 09:14:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:14

İngiltere'de çiftçiler, tarımı korumak ve hükümetin ucuz gıda ithalatını protesto etmek amacıyla başkent Londra'da traktörleriyle eylem yaptı.
"Britanya Tarımını Kurtar" platformunun çağrısıyla başkentteki bir sebze-meyve halinde toplanan çiftçiler, daha sonra 100'den fazla traktörle İngiltere parlamentosunun etrafında tur atarak hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Korna çalarak traktörleriyle konvoy oluşturan çiftçiler, İngiltere'de gıda üretiminin desteklenmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.
Çiftçilere destek vermek amacıyla parlamento meydanında toplanan bir grup gösterici de ellerinde "Çiftçiler yoksa tarım da yok, gelecek de yok" yazılı pankartlar taşıdı.

İngiliz çiftçiler, ucuz gıda ithalatı ve destekleyici olmayan politikaların ülkedeki gıda güvenliğini riske attığını savunuyor.

- "Biz park görevlisi değiliz, çiftçiyiz"

"Britanya Tarımını Kurtar" platformunun kurucusu Liz Webster, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ve öncesinde gelen hükümetlerden bıktık. Özellikle bu hükümet kötüydü. Bizi garanti gördüler ve bizi bizimle baş başa bıraktılar." diye konuştu.
Webster, özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı dönemden bu yana tarım sektörü ihracatına ilişkin yaşananlara dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"En büyük pazarımız olan Avrupa'yla aramızda engeller var. Ancak Avrupa üzerinden gelen ürünlerin serbest dolaşım hakkı var. Bu da bizim ürettiğimizden daha düşük kaliteli ürünlerin İngiliz ürünlerinin önüne geçmesi demek. Süpermarketler de ucuz olduğu için o ürünleri tercih ediyor ve bizim çiftçilerimizle iş yapmayı bırakıyor."

Hükümetten gıda üretimine yönelik yeni plan istediklerini kaydeden Webster, 2020'deki Tarım Yasası'nın gıda üretimine değinmemesini eleştirdi. Webster, şöyle devam etti:

"Bizi park görevlisi yaparak doğaya göz kulak olmamızı istiyorlar. Çiftçiler neolitik çağlardan beri Britanya'da tarım yapıyor. Biz gıda üretirken de doğaya göz kulak olabiliriz. Binlerce yıldır bunu yapıyoruz. Biz park görevlisi değiliz, çiftçiyiz ve gıda üretiyoruz."

İngiltere'de işlenen ya da paketlenen ithal ürünlerin üzerinde İngiliz bayrağı yer almasını eleştiren Webster, "Bu tamamen sahtekarlık ve yanlış." dedi.
Webster, İngiltere'nin gıda güvenliğinin yanı sıra gıda tedarik güvenliğinin bulunmadığını savundu.

- "Brezilya'dan getirmek çevre için daha mı iyi?"

Nesillerdir çiftçilik yaptıklarını kaydeden David Figgis isimli çiftçi de eyleme katılmasının birden fazla nedeni olduğunu anlattı.

Yeteri kadar para kazanamadıklarını söyleyen Figgis, "Asıl şikayetimiz adaletsiz ithalat." ifadesini kullandı. Figgis, İngiltere'ye karbon emisyonuna ilişkin düzenlemelerin bulunmadığı ülkelerden tarım ürünleri geldiğini söyledi.

Figgis, İngiltere ve Avrupa'da bu konuda kurallar bulunduğuna işaret ederek, "Hala insanları beslememiz gerekiyor. Peki bu durumda gıdayı nereden alacağız? Brezilya'dan alıp Atlantik'i tankerlerle mi geçireceğiz? Bu çevre için daha mı iyi?" dedi.

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Etiketler Britanya Tarımını Kurtar İngiliz 2020 İngiltere Londra Avrupa Birliği David Figgis Liz Webster Brezilya Britanya Avrupa

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