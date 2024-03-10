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EKONOMİ

Konya Tarım Fuarı sona erdi

Konya Tarım Fuarı sona erdi
Yayınlanma Tarihi: 10.3.2024 08:36:33 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 08:30

Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı tamamlandı.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 5 gündür devam eden fuarın son gönünde ziyaretçi yoğunluğu arttı.

Tarımsal mekanizasyondan hasat makinelerine, traktörden biçerdövere, bitki beslemeden sulama sistemlerine kadar birçok farklı ürünün sergilendiği fuarda, katılımcı firmalar geliştirdikleri ürünleri tanıtma fırsatı buldu.

Farklı ülkelerden 450 civarında firmanın yer aldığı, 100 bin metrekarelik alanda organize edilen fuar, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

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Etiketler Konya Tarım Fuarı Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi

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