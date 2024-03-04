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EKONOMİ

Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt, petrol üretiminde 3 ay daha "gönüllü kesinti" yapacak

Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt, petrol üretiminde 3 ay daha gönüllü kesinti yapacak
Yayınlanma Tarihi: 4.3.2024 08:33:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:33

Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt'in, petrol üretiminde yaptıkları gönüllü kesintiyi 3 ay daha uzatacağı açıklandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrol üretimindeki kesintiyi 3 ay daha uzatma kararı aldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinden yapılan açıklamada, petrol üretiminde gönüllü kesintinin haziran sonuna uzatıldığı ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağı bildirildi.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise petrol üretiminde yapılan kesintiye ilişkin bilgi verildi.

Cezayir'in günlük petrol üretiminde 51 bin varil kesintiye gideceği belirtilen açıklamada, günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kuveyt Haber Ajansınca (KUNA) da gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar ertelendiği, 135 bin varil kesinti yapılarak günde 2 milyon 413 bin varil petrol üretileceği duyuruldu.

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Etiketler Suudi Arabistan Kuveyt Cezayir OPEC Cezayir Enerji Bakanlığın Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı Kuveyt Haber Ajansı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (

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